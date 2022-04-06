Belediye Başkanı Tolga Tosun, gönüllere dokunuyor

Bandırma Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar konusunda yerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Tolga Tosun; "Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayında sosyal yardımlaşma, dayanışma çalışmalarımız yoğun geçiyor. Aksakal ve Edincikte 350 hanemize, merkezde 400 hanemize ve meydanımızda 1000 kişiye iftar sofrası kuruyor. Tüm yardımlarımızda emeği geçen hayırseverlere ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Belediye Başkanı Tosun; açıklamasının devamınında "Bandırma Belediyesi büyük bir aile ve aile içi iletişimi her zaman sıcak ve canlı tutuyoruz. Hepimiz daha güzel bir Bandırma inşa etmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.