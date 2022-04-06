Belediye Başkanı Tosun, belediyenin çalışmalaını yerinde inceledi

Balıkesir'in Bandırma İlçesi Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Fen İşlerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelerken, esnafı da ziyaret ederek gönül aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Fen İşleri Müdürlüğünün devam eden çalışmlarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında esnafları da gezen Başkan Tolga Tosun; “Ekiplerimizin çalışmalarını yerinde incelerken, bu esnada cefakâr esnafımızla sohbet etme fırsatı da buldum. Yaptığımız çalışmalar hakkında desteklerini ileten esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizden beklenti ve taleplerini not aldım, en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız. Kentimizin cadde ve sokaklarını yenilemeye devam ediyoruz. Şehit İlhan Güncan Caddemizi baştan aşağı yeniliyoruz. Modern asfalt yolları, geniş kaldırımları, kilim gibi parke alanları, estetik ışıklandırmalarıyla; kahraman şehidimiz İlhan Güncan'ın adını taşıyan caddemiz çok şık olacak, Bandırma'ya yakışacak. Yine 730, 735, 1209, 733 ve 728. sokakları kapsayan büyük bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. Burayı da en kısa sürede tamamlayıp yol ve çevre düzenlemesiyle kentimize yakışır hale getireceğiz” dedi.