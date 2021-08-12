Belediye başkanları Karesili muhtarlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Programda muhtarlara seslenen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 70 mahallenin her birine hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek “Temizlik işleriyle, park bahçeleriyle, fen işleriyle elimizden geldiğince mahallelerimize ve köylerimize yetişmeye çalışıyoruz. Bizim, sadece ilçe belediyesi olarak hepsine yetişme imkânımız yok. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin yanımızda olması, bize destek vermesi yaptığımız ve yapacağımız işlerde çok önemli” diye konuştu.

Başkan Yılmaz: En büyük sağduyu muhtarlarımıza ait

Balıkesir'in, pandemi sürecinde diğer illerle karşılaştırıldığında verilerinin olumlu olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “20 ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve muhtarlarımızla hep beraber süreci iyi yönettik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan da bakanlarımızdan da teşekkür aldık, sizlere iletmek istiyorum. Burada en büyük sağduyu muhtarlarımıza ait. Çünkü onlardan kaynaklı bir organizasyon oldu. Emeğinize sağlık, iyi atlattık inşallah pandemi tekrar başlamaz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar taleplerini başkanlara iletti

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri (BASKİ) Genel Müdürü İzzet Günal da programda muhtarlara su faturaları ve abonelikler hakkında bilgi vererek, “Suyumuza sahip çıkarsak gelecek nesillerimize de sahip çıkmış oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından Karesili muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a taleplerini iletti.