Belediye Başkanları sandık başına gitti

Balıkesir'de 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşlar kadar belediye başkanları da sandığa giderek oylarını kullandı. Altıeylül, Kepsut, Dursunbey, Marmara Adası, Erdek ve Sındırgı belediye başkanları kayıtlı oldukları sandıkta oylarını kullandı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Ayşebacı kırsal mahallesindeki okulda oyunu ailesiyle birlikte kullandı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan oyunu Sadullah Özcan İlkokulunda oyunu verdi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ilçedeki ilkokulda oyunu kullandı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrel Yavaş ise oyunu Yağcıbedir Orta Okulu 1018 nolu sandıkta kullandı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık da oyunu 1070 numaralı sandıkta kullandı. Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da oyunu ilçedeki 1001 numaralı sandıkta kullandı.

Oy kullanma işlemlerini gerçekleştiren belediye başkanları yaptıkları açıklamada seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennilerinde bulundu.