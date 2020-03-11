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Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi

Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belediye personeline, yangın ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında acil durum ve afet eğitimi verdi.


Bandırma İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından verilen eğitimlerde; Belediye personelinde sivil savunma bilincini artırmak, olası bir deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Bir yangın veya afet durumunda ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. İlk olarak belediye binasında verilen acil durum sireninin ardından, hizmet binasından personel hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ardından, uygulamalı olarak yangın anında söndürme işleminin nasıl yapılması gerektiği İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı.

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