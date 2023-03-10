Belediye ücretsiz dağıtıyor, uyanıklar internetten fahiş fiyata satıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılıp, ücretsiz dağıtılan 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' ciltli ve "50 Peynirli Şehir Balıkesir" gibi bazı kültür yayını kitapları, bazı uyanık satıcılar tarafından internet üzerinden 999 TL, bin 100 TL ve bin 125 TL gibi fiyatlarla satışa çıkartıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yayımlanan kitapların fahiş fiyatlara satılmasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Daha önce de Büyükşehir Belediyesi tarafından kitabı basılan Prof. Dr. Fatih Satıl, eserinin paralı olarak internetten satılmasına tepki göstermişti. Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından araştırılan Kaz Dağları'ndaki 262 şifalı bitkinin yer aldığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 2021 yılında kitaplaştırılarak lüks ciltte basılan eserin belediye tarafından ücretsiz dağıtılmasına rağmen internet üzerinden 240 ve 286 TL'den satışa çıkarılmasına vatandaşlar isyan etmiş ve uyanık satıcıları kınamıştı.

Yine sosyal medyada "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "50 Peynirli Şehir Balıkesir" gibi bazı kültür yayını kitapların bazı uyanık satıcılar tarafından internet üzerinden 999 TL, bin 100 TL ve bin 125 TL gibi fiyatlarla satışa çıkarılmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.