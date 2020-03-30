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Belediye yaşlıların yanında

Vefa Sosyal Destek grubu içinde yer alan Susurluk Belediyesi, vatandaşlarından gelen taleplerin karşılanması doğrultusunda tüm imkanlarıyla çaba sarf ediyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların taleplerine istinaden hazırlanan ihtiyaç paketlerini sahiplerine ulaştırıyor.


“Sağlığınız için siz evde kalın, biz her zaman yanınızdayız” diye konuşan Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Evde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerimiz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyor. Yaşlılarımız hiç endişe etmesin. Kent Konseyimizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yanlarındayız. Bu süreci hep birlikte aşacağız” dedi.

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