Belediyeden Burhaniye minibüs ve servis şoförlerine alışveriş kartı desteği

Balıkesir'in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la birlikte minibüsçü esnafına 200 TL'lik alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da işbirliğinde Burhaniye'de faaliyet gösteren Sahil Birlik, Ege Körfez Minibüsçüler Kooperatifleri ve BURSER Servisçiler kooperatiflerinde çalışan 100 şoföre içinde 200 TL olan alışveriş kartı hediye etti.

Başkanlık makamında kooperatif yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Deveciler, Pandemi döneminde şoför esnafının yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiklerini ifade ederek, bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katkılarıyla şoför esnafına alışveriş kartlarıyla destek olacaklarını ifade etti.

Kooperatif yöneticilerine, içerisinde şoförler için 200 liralık limit olan kartları teslim eden Başkan Deveciler, Virüsten dolayı şoförlerin iş olanaklarında yaşanan sorunları yakından bildiklerini söyleyerek “Pandemi döneminin en sıkıntılı yaşandığı zamanlarda Türkiye'ye örnek olan projemizle, esnafımıza geri ödemesiz bin TL'lik yardım yapmanın gururunu yaşadık. Şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'la birlikte şoför esnafımızın yanında olduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk” dedi.

Sahil Birlik, Ege Körfez ve BURSER kooperatiflerinin yöneticileri ise yapılan bu destekten dolayı Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler.