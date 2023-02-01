Belediye'den uyarı “Yol kenarlarına küçükte olsa çöp atmayın”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri yol kenarlarına atılan çöpleri temizleyerek vatandaşlara “Arabada giderken ya da yolda yürürken küçücük de olsa kenara attığınız her atık çevre kirliliğine neden olurken doğaya da büyük zararlar vermektedir.” Denildi.

Edremit Belediyesi Yolören Mahallesi'nde yol kenarlarına atılan çöpleri Temizlik İşleri ile temizledi. Vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden bir uyarı yayınladı. Yayınlanan uyarıda Edremit Belediyesi “Temiz bir kent için 7/24 çalışan ekiplerimiz gün içerisinde Yolören Mahallesi yolu boyunca mıntıka temizliği yaptılar. Bu güzel coğrafyada doğayla iç içe yaşama şansına sahip olan tüm kentlilerimizden çevremizi temiz tutmalarını rica ediyoruz. Arabada giderken ya da yolda yürürken küçücük de olsa kenara attığınız her atık çevre kirliliğine neden olurken doğaya da büyük zararlar vermektedir. Bu kent hepimizin, onu birlikte koruyalım.” denildi.