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Belediyeden vatandaşlara destek

Erdek Belediyesi, koronavirüs konusunda vatandaşlara destek ve yardımlarını sürdürüyor.


Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede yaşayan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında, “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşların zabıta ekipleri alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olup dışarı çıkma konusunda kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşların, 112, 155, 156 nolu acil çağrı numaraları ve belediyenin Halk Masası'na ait (0266)835 10 50/116 numaraları arayarak ihtiyaçlarını bildirmeleri istendi.

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