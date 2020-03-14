İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

Dursunbey Belediyesinin Twitter hesabından yapılan esprili korona virüs paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" başlığı ile yaptığı paylaşıma, eski ilaçlama usullerinden bir görüntü ekleyince, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Korona virüs sebebi ile oldukça tedirgin olan vatandaşlar, bu paylaşımı görünce tebessüm etti.


Binlerce kişinin profilinde paylaştığı belediyenin söz konusu içeriği, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.