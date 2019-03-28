BENGİ ile 180. kitap okuma etkinliği

BENGİ projesi kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde 180. kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

BENGİ projesi kapsamında her okulu tek tek ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Karagözoğlu İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, 4. sınıf öğrencileriyle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Okuma etkinliğinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı; öğrencilere kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda nasihatlerde bulundu.

Kaymakam Ali Sırmalı “Değerli öğrenciler, Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın başlatmış olduğu bu proje doğrultusunda sizlerle bir araya gelip kitap okumaktan ve sizlerle birlikte sohbet etmekten dolayı büyük bir keyif duymaktayım. Amacımız; sizin daha iyi bir şekilde yetişmenize katkı sağlayarak, bütün çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Sizlerin ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmeniz tek temennimizdir” dedi.

Öğrencilere kitap okumanın faydalarından bahseden Kaymakam Ali Sırmalı; “Sevgili öğrenciler, kitap okumak insanın düşünce yapısını, sözcük dağarcığını ve hayal dünyasını geliştirir. İnsana bilgi ve birikim sağlar. Sizler ne kadar çok kitap okursanız hayata bakış açısınız o denli gelişir ve çeşitlenir. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeniz, tüm hayatınız boyunca size gereken özgüveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir'' dedi.

Öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin akabinde öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Ali Sırmalı, Okul Müdürü'nden okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve BENGİ projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.