BENGİ projesi 183'üncü kitap okuma etkinliği yapıldı

Balıkesir'in Edremit İlçesinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 183'üncü kitap okuma etkinliğinin misafiri oldular.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ali Sırmalı kitap okumanın önemini anlatırken, kitap okumanın bir alışkanlık haline getirilmesini istedi.

Bir toplumun ilerlemesi, gelişmesi ve diğer ülkeler arasında söz sahibi olabilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesinin eğitim olduğunu vurgulayan Kaymakam Sırmalı: "Dünya ülkeleri arasında söz sahibi olmak isteyen ülkeler yatırımlarını eğitime yapıyor. Çünkü eğitim demek birey demektir, birey demek toplum demektir. Ne kadar çok okursak toplum olarak bilgi ve kültür seviyemiz o kadar yükselir. Bu nedenle ülkemizin gelecekteki duruşuna katkı sağlamak istiyorsak yol haritamız kitaplar olmalı. Unutmayın çocuklar, eğitime önem vermeyen ve okumayan hiçbir toplum kalkınamaz. Bu yüzden kitaplarla daha fazla zaman geçirmeliyiz" dedi.

Öğrencilerle sohbetin sonrasında öğretmenler odasında, öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Sırmalı okulda yürütülen eğitim - öğretim faaliyetleri ve BENGİ projesi çalışmaları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.