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Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı

Balıkesir’de bir kamyonet, benzinliğe girmek isteyen araca arkadan çarptı.

Balıkesir'de bir kamyonet, benzinliğe girmek isteyen araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Karesi ilçesinin işlek Edremit Caddesi'nde meydana gelen kazada maddi hasar meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan benzinliğe girmek isteyen Alihan T.'nin kullandığı 10 ADV 048 plakalı araca bir kamyonet arkadan çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Polis ekiplerinin olay yerine gelerek trafik akışını düzenlediği kazada, raporlar tutulduktan sonra araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı.

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