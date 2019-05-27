Berberlerde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Erdek ilçesinde erkek berberlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan esnafların başında gelen erkek berberleri ihtiyaca cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı. Bayram dolayısıyla müşteri yoğunluğu artan berberler gece geç saatlere kadar açık kalırken, berber Burak Bayhan, her bayram olduğu gibi bu bayram öncesi de bayrama bir hafta kala yoğunluklarının giderek artış gösterdiğini söyledi. İşyerinde yaşanan bu yoğunluğu atlatabilmek için gece geç saatlere kadar çalıştıklarını dile getiren Bayhan, "Bayrama güzel bir görünümle girmek isteyen vatandaşlarımız yaklaşık bir haftadan bu yana kuaförlere akın ediyor. Randevu ile çalışarak yoğunluğu birazda olsun azaltmaya çalışıyoruz. Bu sayede kapımızı çalan müşterilerimizi de geri çevirmiyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda insanların en çok kapısını çaldığı kişilerin başında biz berberler geliyoruz. Bayram öncesi arife günü ise en yoğun olduğumuz zaman. Bayram öncesi normal günlerde ettiğimiz tıraşın 5-6 kat daha fazlasını yapıyoruz. Berberler olarak fazla yoruluyoruz fakat kazancımız da iyi olduğu için yorgunluğumuza değiyor" dedi.