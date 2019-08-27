Beşinci defa düzenlenen Ekofest'in bu yılki teması “gıda”

Balıkesi'in Edremit ilçesinde bu sene 5'inci defa düzenlenen Kazdağı Ekofest'in genel teması “gıda”, sloganı da “Ne yersek oyuz” oldu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği tarafından düzenlenen festivalin kitlesini, Kazdağı ve yöresinde ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan, ekolojik sisteme karşı duyarlı bireyler, sivil toplum örgütleri temsilci ve üyeleri, yerel yönetimler, elbette çocuklar ile gençler oluşturuyor. Festival bu yıl Altınoluk yakınlarındaki Narlı Köyü'nün 13 km yakınındaki Darıdere Tabiat Parkı'nda gerçekleşti.

Gıda temasının konuşulduğu Ekofest'te söyleşilerin haricinde, birçok atölye ve forumla dolu dolu bir program hayata geçti ve her akşam canlı müzik yapıldı.

Ekofest'te dikkat çeken söyleşilerde Dr. Cenay Bozkuş “Sağlıklı Beslenme”, Özer Akdemir ve Süheyla Doğan “Ekoloji Mücadelesi” ve Defne Koryürek “İklim Diyeti”, Dr. Günnur Başar “Sağlıklı Yaşam” başlıklarında katılımcılara aktarımlarda bulundu.

Her gün gerçekleştirilen panellerde ise, Ahmet Uhri ile Aslıhan Demirtaş, “Bir Kültürel Miras Olarak Gıda”, Umut Kocagöz, Dr. Kadir Dadan ile Candan Türkkan “Gıda Egemenliği, Gıda Krizi ve Gıda Güvenliği”, Mehmet Gürmen, Ceyhan Temürcü, Nurgül Bulut “Gıda Toplulukları ve Gıda Kooperatifleri”, Merve Ucgun,Turgay Özçelik, Prof. Ali Osman Karababa “Gıda ve Toplum Sağlığı”, , Cumhur Dokur ile Mevlüt Aşar “Edremit'in Kültür İnsanları” başlıklarında konuştu.

“Ciftçiler Gıdayı Konuşuyor”, “STK'lar Gıdayı Konuşuyor”, “Belediye Başkanları Gıda'yı Konuşuyor” başlıklı forumlarda ise gıda konusu üreticiler, STK'lar ve yerel yöneticiler gözüyle konuşuldu. Başkanlar Forumu'na Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Tuncer, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun katıldı. Vegan Forum'da ise gıda konusunda vegan yaklaşım tüm detayları ile irdelendi.