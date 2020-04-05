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BEST A.Ş. koruyucu maske üretimine başladı

Yırcalı Holding kuruluşu olan BEST – Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.

Ş., lazer kesimli maske üretimiyle İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetinde.


Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (KÜSİ) üzerinden Balıkesir'deki bütün AR-GE merkezlerine iletilen mesajda, il genelindeki sağlık personelinin koruyucu siperlik maske ihtiyacı olduğu bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen BEST A.Ş. AR-GE Merkezi, 3D yazıcı ile koruyucu siperlik üretimine başladı. Bu yıl 10. yılını kutlayan ARGE Merkezi'nde gönüllü çalışanlar ile birlikte hafta sonu mesaisi de yapılarak en kısa zamanda sağlık ve güvenlik personelinin maske ihtiyaçları karşılandı.


3 Nisan tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri ile yaptığı protokol ile BEST ARGE Merkezi'nde üretilen maskeleri bedelsiz olarak teslim edildi. BEST Ar-Ge Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu, tüm sağlık personelinin emeklerine teşekkür etti. Köseoğlu, siperlik üretimine devam edileceğini ve destek için ellerindeki bütün imkanları kullanmayı sürdüreceklerini söyledi.

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