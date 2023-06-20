BEST yeni bir dünya rekoru kırdı

Ş dünyanın en yüksek gücüne sahip 315 MVA kapasiteli ark ocağı transformatörünü üreterek bir kez daha tarihe geçti. 2014 yılında 310 MVA ile kendisine ait dünya rekorunu, bu sefer 315 MVA ile tekrar kırdı.

1966 yılında kurulan BEST, 170 bin metrekare alanda yıllık 50 bin MVA kapasitesi ile Türkiye'nin lider, dünyanın sayılı transformatör üreticilerinden. 6 kıtada 90'dan fazla ülkeye ürünlerini ihraç eden ve ileri mühendislik çözümleri ile en zor işleri başararak dünya rekorlarına imza atan BEST'in ürettiği bu son rekor 5 metre genişliğinde, 9 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde. Bu dev transformatörün toplam ağırlığı ise 350 tona ulaşıyor.

24 dingil ve 192 tekerlekli dev nakil aracı ile transformatörü nakile hazır hale getirebilmek için yaklaşık 30 personel, 3 gün boyunca fabrikada görev yaptı. Nakil için yaklaşık 300 kilometrelik yol 8 günde kat edilecek.