Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu okullara sertifika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okullar” projesi kapsamında Balıkesir'de sertifika almaya hak kazanan okullar ödüllendirildi.

Altıeylül Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okullar” projelerinin öğrencilerin sağlığı açısından önemini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak, “Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yeterli eğitim almış, beslenme alışkanlığını olumlu yönde edinmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla katıldığımız bu projelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 193 okulumuz “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanırken, 412 okulumuz ise “Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanmıştır. Sertifika alan okullarımızın sayısının her geçen yıl artmış olması bizler için bir mutluluk vesilesidir. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu projelerde başarılı bir şekilde çalıştıklarını dile getiren İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Refik Budak, “2016 yılında okullarımızda “Beyaz Bayrak” sertifika oranı yüzde 15-20'ler de iken İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'ın da desteği ile bu oran yüzde 68'e ulaştı. 412 okulumuz da “Beslenme Dostu Okul” sertifikası aldı” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Refik Budak ve diğer protokol üyeleri tarafından “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okullar Programı” kapsamında iyi uygulama örnekleri gösteren okullara sertifikaları takdim edildi.