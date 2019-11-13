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Beyaz manda şaşırttı

Balıkesir’de doğum yapan bir manda beyaz bir dişi yavru dünyaya getirdi.

Balıkesir'de doğum yapan bir manda beyaz bir dişi yavru dünyaya getirdi. Ender olarak görülen beyaz manda ilgi odağı olurken, sürü sahibi Türkmen Ailesi hayatlarında ilk kez beyaz bir manda gördüklerini söyledi.


Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı Mahallesi'nde beyaz bir manda dünyaya geldi. Mandacılık ile uğraşan Hüseyin Türkmen ve Şevket Türkmen, gördükleri beyaz manda karşısında şaşırdı. Hüseyin Türkmen, "Balıklı'da yaşıyoruz. 61 yaşındayım, bugüne kadar hiç beyaz manda görmedim. Kaldı ki Balıklı mandası ile ünlü bir yer. 5 yaşından bu yana mandaların içindeyim. Şaşırdım" dedi.


Şevket Türkmen ise daha önce alaca renkte manda gördüğünü ama beyaz manda ilk kez gördüğünü söyledi.


Beyaz renkli mandanın albino olup olmadığı ise yapılacak incelemenin sonunda belli olacak.

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