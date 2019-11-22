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Beyazbal ailesinin ikinci çocuk sevinci

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünde görevli Kenan Beyazbal eşi Gülsüm Beyazbal ikinci kez çocuk sahibi olmanın sevincini yaşıyor.


Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğünde görevli Kenan Beyazbal eşi Gülsüm Beyazbal ikinci kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu kızları Damla Beyazbal ise yeni doğan Barış Alp kardeşi ilk kez abla olmanın heyecanını yaşıyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya göslerini açan Barış Alp 52 cm ve 3,5 kilo ağırlığında doğdu. Gerçekleşen doğum sonrası Operatör Doktor Erol Özdaş anne Gülsüm Beyazbal ve Barış Alp'in sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu ifade etti. Beyazbal ailesinin doğum haberini büyük bir sevinçle alan yakınları ve akrabaları hastaneye giderek doğum sevincine ortak oldular.

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