Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 2 kişiye umut oldu

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki erkek hastanın organları, 2 kişiye umut oldu.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında kalbi duran ve 50 dakika süren müdahale sonrasında Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Yaşanan olay üzerine vakit kaybetmeden beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile irtibata geçen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri organ bağışı konusunda izin aldı. Bursa'dan gelen ekiplerin başarılı bir şekilde sürdürdükleri operasyon sonrasında beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan 2 böbrek Acıbadem Hastanesi'nde yatan bir kronik hastaya, karaciğer ise Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan kronik bir hastaya nakledildi.