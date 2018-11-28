İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye hayat verecek

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişide hayat bulacak.

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişide hayat bulacak.


Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne şuur kaybı şikayeti ile getirilen ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde takip edilen 69 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri Fuat Çöken ve Dr. Ömer Atsal, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle irtibata geçerek gerekli izinleri aldıktan sonra organ nakli konusunda vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. İstanbul İstinye Üniversitesi ve Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi ekiplerince gerçekleştirilen başarı operasyonun ardından karaciğer ve iki börek alınarak hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.