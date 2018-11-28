Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye hayat verecek

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişide hayat bulacak.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne şuur kaybı şikayeti ile getirilen ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde takip edilen 69 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri Fuat Çöken ve Dr. Ömer Atsal, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesiyle irtibata geçerek gerekli izinleri aldıktan sonra organ nakli konusunda vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. İstanbul İstinye Üniversitesi ve Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi ekiplerince gerçekleştirilen başarı operasyonun ardından karaciğer ve iki börek alınarak hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi.