Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde diş hekimi olan Kemal Terzioğlu, 3 Ekim günü iş yeri önünde geçirdiği trafik kazası sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Terzioğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesinden alınan rıza sonrası Terzioğlu'nun organları bağışlandı. Diş Hekimi Terzioğlu'nun 4 organı diğer insanlara umut oldu.

Bandırma İnönü Caddesi üzerinde bulunan muayenehanesine gitmek üzere yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Diş Hekimi Kemal Terzioğlu (66), Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Ancak Terzioğlu, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve hayatını kaybetti.

Terzioğlu'nun organları başka hayatlara umut oldu. Korneası Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi; karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, böbrekleriyse Acıbadem Bursa Hastanesindeki hastalara umut oldu.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Muammer Hayri Bektaş, “Sağlık camiamızda uzun yıllardır çalışan, yıllarca hizmet veren, aynı zamanda sağlık çalışanı ve doktor babası olan Kemal Terzioğlu, 66 yaşında, 3 Ekim tarihinde araç dışı trafik travması ve onun akabinde kendisini yoğun bakıma aldık. Solunum cihazına bağladık ve tedaviye aldık. Görüntüleme yöntemiyle beyninde kanaması mevcuttu. Ameliyata alındı ve ameliyattan sonra tekrar yoğun bakıma alındı. İlerleyen günlerde nörolojik tablo iyice geriledi. Sonrası ileri tetkikler yaptık; 5 Ekim saat 14.02'de klinik beyin ölümü tanısı konuldu. Durumu ailesine bildirdik, aile, organ bağışı konusunu da kabul etti. Bursa Organ Merkezi ile irtibata geçildi. Karaciğerini Uludağ Üniversitesi, böbreklerini Bursa Acıbadem Hastanesi, kornealarını Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi talep etti. Yıllarca insanlara şifa dağıtan Kemal Terzioğlu, son nefesinde de yine insanlara can buldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa. Birçok insanımızın organ ihtiyacı var. Bizler de bunun için buradayız” dedi.

Terzioğlu'nun Mardin'de özel bir hastanede kadın doğum ve hastalıkları dalında doktor olan kızı Sanem Mungan da organ bağışının diğer vatandaşlara umut olduğunu vurgulayarak, “Babam yaşamayı çok severdi. İnşallah organları başka vücutta başka hayatları yaşatacak. Umarım organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlara da umut olur” diye konuştu.