Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki M.A'nın organları 5 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılarak tedavi altına alınan 57 yaşındaki M.A beyin ölümü gerçekleşti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörleri Fuat Çöken ve Dr. A.Ömer Atsal beyin ölümü gerçekleşen M.A'nın ailesi ile organ bağışı konusunda irtibat sağlayarak görüştü. Yapılan görüşme sonrasında büyük bir duyarlılık gösteren aile babalarının organlarının bağışlanmasına tereddüt etmeden izin verdi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından M.A'dan alınan karaciğer Bursa Acıbadem Hastanesine, böbrekler ve kornealar ise Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesine bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.