BGC Başkanı Ramazan Demir'den ortak tavır açıklaması

Başkan Demir, gazetecilik adı altında sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunu yönlendirerek yanıltan kişilere karşı gerçek gazetecilerin tek ses olması gerektiğini söyledi.

BGC Başkanı Ramazan Demir il merkezinde çalışan medya mensuplarıyla bir araya geldi. Mesleğin sorunlarına dikkat çeken Başkan Demir, sosyal medya aracılığıyla sözde gazeteci olarak adlandırdığı kişileri sert bir dille eleştirerek bu kişilere tepki gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Demir “Teknoloji gelişiyor, teknolojiyle birlikte bizim alanımıza, alanımız dışındaki kişilerin müdahalesiyle sık sık karşılaşıyoruz. Kentimizdeki siyasetçisinden yerel yöneticisine, bürokratına kadar gerçekten bu işi yapanlara gazeteci işi gözüyle değil de, sosyal medyadan 2-3 cümle sallayanların hakaret edenlere, şarlatanlık yapanlara gazeteci olarak görülmesi o sınıfta tayin edilmesi gazeteciler cemiyeti olarak bir meslek örgütü olarak içimizi acıtıyor”dedi.

"Tek ses olmalıyız"

Sözde gazetecilere karşılık ekmeğini sokaklarda haber peşinde koşarak kazanan gerçek basın mensuplarının yapabileceği çok şeyin olduğuna dikkat çeken Başkan Demir “Geçtiğimiz günlerde Karesi Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda saydım tam 55 gazeteci vardı. Gazeteci diye davet edilen kişiler vardı. Karesi Belediyesine bu konuda bir gün önce sordum, bir akreditasyon uyguluyor musunuz, gazeteci ile sosyal medyacıyı ayırıyor musunuz diye. Böyle bir şey ayırt etmediklerini söylediler. Nitekim orada yaşananları gördük. Bu tür olaylarda bizlerin yapması gereken ortak tepki koymaktır. Örneğin birisi bir basın toplantısı düzenlediğinde baktığınızda geçimini gazetecilik dışında sağlayan kişiler bu toplantıdaysa gelin hep birlikte o toplantıyı izlemeyelim dahil olmayalım, haberde yapmayalım. Böyle yaptığımızda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Geçmiş yıllarda bunları biz çok yaşadık. Gerçek gazeteciler, eylem yaptığında tepki koyduğunda bakanların da milletvekillerinin de belediye başkanlarının da gerektiğinde gerçekten bu işi yapanlardan özür dilediğine biz şahit olduk. Biz aynı gemideyiz. Gemi batmak üzere . Biz yaptıklarımızla bu gemiye su taşıyoruz. Hiç kimse birbirini sevmek zorunda değil. Fakat meslek konusunda birimize bir şey olduğunda tek ses olabilmeliyiz”şeklinde konuştu

Başkan Demir Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Daire Başkanlığının yaptığı yeni çalışmadan bahsederek, Basın İlan Kurumu yapısıyla, gazeteciliğin tanımları konusunda 5-6 ay içinde değişiklikler olacağını duyurdu.