Bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Murat Atmaca Sokakta bulunan M.U.'ya ait bıçkı atölyesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın hızla büyüdü. Yangın ihbarından sonra kısa sürede Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.