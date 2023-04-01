Bidon ve soba kovası çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir bağ evinden bidon, soba kovası, urgan ve el aletleri çalan hırsız, jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Merkez İlçesi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'nde meydana gelen bağ evinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın faili olarak U.Z. tespit edildi. JASAT tarafından yapılan sıkı takip neticesinde şüpheli U.Z. Edremit şehir merkezinde yakalandı. U.Z. tarafından çalındığı iddia edilen 2 adet matkap, 1 adet mavi bidon, 1 adet soba kovası, 1 adet urgan, 1 adet alet çantası ele geçirilerek bağ evinin sahibine teslim edildi. U.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi.