Bigadiç 31 Mart'ta zafer müjdeliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışması için Bigadiç'i ziyaret etti. Bigadiç'te 'İşte neferlerimiz, aslanlarımız, bizim canlarımız, Bigadiç sizi istiyor' sözleri ile kucaklanan AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'in altı da zengin üstü de zengin, insan eksen o da biter. Bizim amacımız sadece kişilikli, diplomalı gençler yetiştirmek değil asıl bu gençlerimizi nasıl meslek sahibi yaparız onu düşünüyoruz. Tüm bunların çözümü için projeler üretiyoruz" dedi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bigadiç'te seçim çalışmalarını sürdüren Yılmaz'a AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, MHP Bigadiç İlçe Başkanı Emine Aygül ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Zahid Bayram muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti. Bigadiç'e adım attığı anda Bigadiçliler tarafından "İşte neferlerimiz, aslanlarımız, bizim canlarımız, Bigadiç sizi istiyor. MHP ile sizleri bir bütün görüyoruz" sözleri ile karşıladı. Bigadiçli vatandaşlarımızın gönüllerine konuk olan Başkan Yılmaz, Bigadiç'te gönül belediyeciliğinin kazanacağını ve ilçeye yapılacak olan projelerin Bigadiç'te bereket getireceğini söyledi. Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte; Bigadiç ilçe merkezi, perşembe pazarında, Çeribaşı, Adalı, Bekirler, İlyaslar ve Kargın kırsal mahallelerinde halkala kucaklaştı.

Başkan Yılmaz "Diplomalı ve meslekli gençler yetiştirmek istiyoruz"

Çayların taze, sobaların sıcak, gönüllerin bir olduğu Bigadiç'te halkın 31 Mart'ta zaferi müjdelediğini vurgulayan Yücel Yılmaz, gittiği kahvehane ve topluluklarda halka seslendi. Yılmaz, "Ak Parti teşkilatımızın hepsi burada, MHP ilçe başkanımız ve teşkilatı burada Bigadiç'te rüzgar güzel esiyor. Bigadiç'te 5 yıl çok güzel hizmetler yapılmış. Bizler, çiftçilerimiz daha verimli üretim yapması, sütün, hayvancılığın daha iyi para getirmesi için yeni projeler hazırlıyoruz. Biz bunlar için dertlendik. Asıl sizlerin çocuklarınız ve torunlarınız var. Bu çocuklarımızı kendine güvenen daha da özgüvenli nasıl yetiştirebiliriz bizim derdimiz bunlar olacak. Sadece kişilikli, diplomalı gençler yetiştirmek amacımız değil asıl bu gençlerimizi nasıl meslek sahibi yaparız. İşte bunları hepsinin çözümü için projeler üretiyoruz" dedi.

"Başkan Yılmaz, "20 İlçenin lidere ihtiyacı var"

Balıkesir'i Türkiye'nin en güzel ve en zengin yerlerinden birisi olması istediklerini açıklayan Yücel Yılmaz, "Balıkesir'in dünyaya açılan kapısı olsun istiyoruz. Bizim limanımız var, havaalanımız, trenimiz var. Topraklarımız çok zengin. Balıkesir'in altı da zengin üstü de zengin. Bor madenlerimizi buradan limana götürüp dünyaya açılıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir sohbetimizde bana dedi ki, 'Balıkesir'de deniz var, maden var, insanları temiz, akıllı, hırçın değil, çalışkan, su var. Burada insan eksen biter, Bize 5 vakit namaz farzsa sizde 7 vakit namaz farz olması lazım, Allah size her şeyi vermiş' dedi bana ama bizim ilçelerimiz çok büyük 20 ilçemiz birbirinden bağımsız hareket ediyor. Herkes kendi derdinde.. Bu 20 ilçeyi toparlayacak bir lidere ihtiyaç var. Bize güvenin ve 20 ilçenin liderliğini bize verin" dedi.