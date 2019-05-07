Bigadiç Belediyesinden 1000 kişilik iftar

Balıkesir'in Bigadiç İlçe belediyesi Ramazan ayının ilk iftarını Balatlı kırsal mahallesinde verdi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlarken, Allah'tan birlik ve beraberlik içerisinde bayrama kavuşmayı nasip etti.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu beraberinde Başkan Yardımcısı Süleyman Saran ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Balatlı Kırsal Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftara katıldı. Başkan Avcu, Ramazan ayı boyunca 68 kırsal mahallede iftar programı düzenleyeceklerini belirterek, herkesin Ramazan ayını kutladı. Balatlı kırsal mahallesindeki iftar programı sonrasında çocuklara pamuk helva hediye edilirken, Başkan İsmail Avcu ve beraberindekiler kırsal mahallenin kahvehanesinde sohbet etme imkanı buldu.

Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın

Ramazan ayının ilk iftarını Balatlı kırsal mahallesinde yaptıklarını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Rabbimize binlerce kez şükürler olsun. Ramazan ayının ilk iftarını biz Balatlı mahallemizde açtık. Beş yıldır biz bu tür Ramazanlarımızı böyle 68 mahallemizin her gün birisine gidip yemeğimiz, masamız, sandalyemiz, hava yağmurluysa çadırımızla beraber gidip halkımızla beraber oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Hem Ramazan'ın bereketini, mübarek ayın şefaatini hep beraber paylaşıyoruz. Hem de birliğimize, beraberliğimize katkı oluyor. Allah inşallah bundan sonraki günlerde de böyle huzur içinde, birlik beraberlik içinde nice Ramazanlar idrak etmeyi, imtihanları aşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Tüm ümmeti Muhammed'in, Balıkesirli hemşerilerimin, Bigadiçli kardeşlerimin ve bugün Balatlı'dayız, Balatlı hemşerilerimin iftarını, Ramazanlarını kutluyorum. Allah huzur içinde Ramazanlar ve bayrama kavuşturmayı nasip etsin” diye konuştu.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Balatlı Kırsal Mahallesi sakinlerinden Yusuf Demir ise Belediye Başknı İsmail Avcu'ya teşekkür ederek, “Allah razı olsun. Allah kabul etsin güzel bir iftar oldu. Milletimiz hep birlikte, komşu köyle beraber iftarımızı açtık. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah nice uzun zamanlar hizmetler vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Çocuklara pamuk şeker

Kırsal mahallenin meydanında düzenlenen iftar yemeği sonrasında çocuklara pamuk helva ikram edilirken, Belediye Başkanı İsmail Avcu ve beraberindekiler mahalle sakinleriyle birlikte sohbet etme imkanı buldu. Başkan Avcu kırsal mahalle sakinlerinin isteklerini de öğrenerek, acil olan ihtilaçların yerine getirilmesi için talimatlar verdi.