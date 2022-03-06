Bigadiç Belediyespor lideri devirdi

Lig A Grubu ekiplerinden Bigadiç Belediyespor, lider Rest Property Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Lig A Grubu lideri karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Bigadiç Belediyespor ligin lideri olan Rest Property Alanya Belediyespor karşısında 25-21, 25-22 ve 25-9'luk setlerle rakibini 3-0 yenerek play-off yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Averaj üstünlüğünü elinde tutmaya devam eden Bigadiç Belediyespor, Çarşamba günü oynayacağı Nevşehir deplasmanında da kazanıp dördüncü olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ‘'Takımımız Balıkesir'in tek profesyonel takımı. İyi ve güçlü bir kadromuz var, bunu Alanya karşısında gösterdik. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Son maça kadar play-off yarışında kopmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm sporseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz Efeler Ligine çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak. İlçe olarak buna inanıyoruz'' dedi.

Karşılaşmayı Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve sporseverler izledi.