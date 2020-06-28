Bigadiç Esnaf Odası Başkanı, “Esnafı mağdur etmedik”

Kaymakamlık, Belediye ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile 3 bin 500 kişiye biner lira dağıtıldığını anlatan Çolakoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 500 kişiye de erzak kolisi ulaştırıldığını söyledi.

Bigadiç'te bin 250 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı pandemi sürecinde esnafı mağdur etmemek amacıyla yoğun bir çalışma içine girerken, takdir topladı. Bigadiç esnafını mağdur etmemek için çalıştıklarını anlatan Halil Çolakoğlu, “Kaymakamlık, Belediye ve Odamız işbirliği ile 3 bin 500 kişiye biner lira ulaştırdık.Ayrıca, Halkbank aracılığı ile tüm esnaflarımıza 25 bin lira kredi sağlandı. Bu şekilde 3 milyon lira dağıtıldı. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gönderilen 500 erzak kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Esnafımız pandemi süreci içinde kurallara uydu. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.