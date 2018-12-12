Bigadiç, Gönen ve Sındırgı'da beyaza büründü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için verdiği şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı Balıkesir'in yüksek ilçelerinde kar yağışı şeklinde görüldü.

Balıkesir ve ilçelerinde hafta başından beri devam eden şiddetli sağanak yağış havaların birden soğuması sonrası Bigadiç ilçesinin Davutlar, Turfullar ve Meyveli mahalleri, Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerde bulunan mahalleleri ve Gönen'in Sebepli mahallesi ve yüksek kesimde kalan mahallelerinde kar yağışı olarak görüldü.

Kırsal mahallelerde ulaşımda aksama meydana gelmez iken, kar yağışı özellikle kırsal mahallede sevince neden oldu.