İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigadiç, Gönen ve Sındırgı'da beyaza büründü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için verdiği şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı Balıkesir’in yüksek ilçelerinde kar yağışı şeklinde görüldü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için verdiği şiddetli yağış ve soğuk hava uyarısı Balıkesir'in yüksek ilçelerinde kar yağışı şeklinde görüldü.


Balıkesir ve ilçelerinde hafta başından beri devam eden şiddetli sağanak yağış havaların birden soğuması sonrası Bigadiç ilçesinin Davutlar, Turfullar ve Meyveli mahalleri, Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerde bulunan mahalleleri ve Gönen'in Sebepli mahallesi ve yüksek kesimde kalan mahallelerinde kar yağışı olarak görüldü.


Kırsal mahallelerde ulaşımda aksama meydana gelmez iken, kar yağışı özellikle kırsal mahallede sevince neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.