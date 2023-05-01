Bigadiç Jandarma'dan hayvan hırsızlarına geçit yok

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığını Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çözerek, çalınan hayvanı sahibine teslim etti.

Bigadiç'in Işıklar kırsal mahallesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı sonrasında harekete geçen Bigadiç Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde, Bigadiç Cumhuriyet Savcılığı'nın da talimatı sonrası S.G. ile H.M. isimli şahıslara operasyon düzenledi. Ekipler maddi değeri yaklaşık 60-70 bin lira olan büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.