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Bigadiç'e göz doktoru atandı

Bigadiç Devlet Hastanesinde boş bulunan göz hastalıkları bölümüne atanan uzman göz doktoru görevine başladıBigadiç Devlet Hastanesine yeni atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Bigadiç Devlet Hastanesinde boş bulunan göz hastalıkları bölümüne atanan uzman göz doktoru görevine başladı


Bigadiç Devlet Hastanesine yeni atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Anıl Hanedar poliklinik hizmeti vererek, hasta kabulüne başladı. Bigadiç Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Dr. Halil Kırbıyık, ‘‘Hemşehrilerimize en iyi şekilde sağlık hizmeti sunmak için mücadele ediyoruz, daha önce görevlendirme ile haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmeti verilen Göz polikliniğimizde artık tam zamanlı hizmet verilecektir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Anıl Hanedar yeni görevinde başarılar dilerim. İnşallah eksik olan uzman hekimlerimizde en yakın zamanda hastanemize kazandıracağız' dedi. Göz doktorunun devlet hastanesinde göreve başlaması, Bigadiçli vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

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