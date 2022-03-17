Bigadiç'e TOKİ 3. Etap geliyor

Etap TOKİ projesi için TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Adil Çelik ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile toplantı gerçekleştiren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Toplantıda 389 konutlu TOKİ 3. Etap yapımına başlanacağı sözünü aldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a Bigadiç'e olan destekleri, ilgi ve alakaları için teşekkür eden Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ‘'Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletvekillerimize ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. 3.Etap 389 konutlu TOKİ projesinden ev alacak tüm hemşehrilerimize de şimdiden evlerinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.