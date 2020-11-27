Bigadiç'in özel giysili korona savaşçıları

Özellikle karantina evlerinden çöpler daha itina ile toplanacak.

Bigadiç Belediyesi Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı ilk günden bu yana maske üretme, pazar yeri tedbirleri gibi önlemleri öncelikli olarak alan hijyen ve mesafe tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Başkan İsmail Avcu'nun talimatı ile korona virüs çalışmalarına katılan personeli için koruyucu ekipman alındı.

Başkan Avcu yaptığı açıklamada, "Dezenfektan çalışmaları için bugün itibariyle Covid-19 sebebiyle izole olan evlerimizden yayılımı önlemek amacıyla temizlik işlerinde görevli tüm personelimize günlük korucu elbise, eldiven ve maske vererek izole evlerin çöplerinin düzenli olarak verilecek çöp poşetleri ile alınması talimatı verdim. Sağlıklı günlere kavuşmak alınan tedbirlere vatandaşlarımızın da uymasını istiyorum" dedi.