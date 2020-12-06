Bigadiç'in Yürücekler mahallesi karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yürücekler mahallesi artan Kovid vakaları ve temaslı kişilerin bulunması sebebi ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada Bigadiç İlçesine bağlı Yürücekler Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.12.2020 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren karantina altına alındı. Karantinaya alınan Yürücekler mahallesindeki vatandaşların ihtiyaçları için Bigadiç Vefa Sosyal Destek Grubu'nun karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği açıklandı.