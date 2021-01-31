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Bigadiç'te 2 mahalle karantina altına alındı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 2 kırsal mahalle Covid19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 2 kırsal mahalle Covid19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.


Bigadiç ilçesine bağlı Adalı ve Hisarköy Mahallelerinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Adalı ve Hisarköy kırsal mahalleleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31.01.2021 Pazar günü saat 21.00'den itibaren karantina altına alındı.

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