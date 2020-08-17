İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigadiç'te esrar ve kenevir bitkisi operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştiren bir şüpheliye operasyon düzenledi. Jandarmanın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 25 kök kenevir ve 650 gram esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen T.U. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 25 kök kenevir bitkisi ve 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.