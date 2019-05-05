Bigadiç'te et ve süt Festivali

Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Bigadiç Et ve Süt Festivali çok renkli görüntülere sahne oldu.

3 gün boyunca süren festivalin son günündeki etkinlikler Bigadiç cevizli mevkiinde gerçekleşirken festival renkli görüntülerle devam etti. Protokolün yoğun ilgi gösterdiği festivalde Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda protokol üyesi de yer aldı.

Festival Yöresel Et Yemekleri Yarışması ve En Güzel Buzağı yarışması ile daha keyifli bir hale gelirken Festival alanına gelen misafirler için sınırsız şerbet, ayran, kavurma, helva, pilav, çay ve su ikramı yapıldı. Öte yandan festivale 30 bin kişinin üzerinde katılım sağlandığı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz festivalde yaptığı açıklamada Tarım ve Hayvancılıkta marka şehir olmak için bu tarz festivallerin önemli olduğunu vurguladı. Yılmaz; “Bigadiç'imizin et ve sütünü tüm ülkeye tanıtmak için yapılan festivalin bu yıl da amacına ulaştığını düşünüyorum. Ortaya koyduğumuz projeler ile tarım ve hayvancılık alanında ise marka şehir olacağız” dedi.

Avcu; “Güzel bir festival gerçekleştirdik"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu festivalin 5'incisini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederken güzel bir festival gerçekleştirdiklerini belirtti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu,” Festivalin 5'incisini gerçekleştirdik., Cuma günü başlattık. Bugün de artık bizim Bigadiç'in vazgeçilmezi et ve sütümüzü tanıtalım diye başlattığımız Et ve Süt Festivalini sona erdirdik. Burada buzağı yarışması, En güzel kuzu yarışması, koç yarışması yaptık. Ayrıca, en güzel etli yemek yarışması en güzel sütlü yemek yarışması yaptık. Hepsi de bir birinden güzel olmuş. Esas amaç, markalaşmak. Bu ürünlerimizi sütün ülke genelinde tanıtmak. Halkımız bir şekilde eğlendi. Mütevazi bir şekilde kendi imkanlarımızla hazırlandık. Güzel bir gün geçti. Ben, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu festivalin, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Buzağı yarışı festivale renk kattı

Festivaldeki en ilgi çeken etkinlik en güzel kuzu ve buzağı yarışması oldu. Yarışma öncesi, halk oyunları ekipleri gösteri yaparken, ilk önce kuzular birer birer jürinin önünden geçti. Daha sonra, buzağılarda kategoriler halinde yarışmaya katıldı. 0-2 aylık ve 3-4 aylık buzağılar et ırkı ve süt ırkı kategorilerinde yarıştı. Süslenen buzağılar genelde çocukların arkasından çayıra gelirken, renkli görüntüler oluştu. Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından birincilere üç bin , ikincilere iki bin ve üçüncülere de bin 500 lira ödül verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu' dereceye girenlere ödüllerini verirken, dereceye giren kuzu ve buzağıların sahipleri de büyük mutluluk yaşadı.