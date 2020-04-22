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Bigadiç'te ihtiyaç sahiplerine destek

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bir dernek, Korona virüs (KOVİD-19)sebebi ile ihtiyaç sahiplerine olan desteğini arttırdı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde faaliyetlerini sürdüren bir dernek, Korona virüs (KOVİD-19)sebebi ile ihtiyaç sahiplerine olan desteğini arttırdı.


Bigadiç'te sosyal etkinlikler ve çalışmaları yapan dernek; KOVİD-19 sebebiyle işten çıkarılan ve maddi olanakları yetersiz olan ailelere yardım edebilmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Dernek, hayırsever vatandaşlardan topladığı erzak yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek tarafından Bigadiç Kaymakamlığından gerekli izinleri aldıktan sonra, başta merkezdeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp ilçeye bağlı köylerdeki muhtarlar aracılığıyla da ihtiyaç sahibi ortak isimler belirlenerek kendilerine ulaştı. Dernek bünyesinde bulunan gönüllü çalışanlar ile başlattıkları bu yardım kampanyası kapsamında 300 koli toplanarak ihtiyacı olan ailelere dağıtıldı.

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