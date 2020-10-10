İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigadiç'te jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısının evinde yaptıkları aramada 15 kg.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısının evinde yaptıkları aramada 15 kg. kaçak tütün ve bin 600 adet boş makoron ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kaçak tütün bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen E.D. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 kg. kaçak tütün ve bin 600 adet boş makaron ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.