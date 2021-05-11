İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigadiç'te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve müştemilatında yaptıkları aramada 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüpheli kişinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada; 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.