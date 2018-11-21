Bigadiç'te kaçak sigara operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bin paket kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında Ş.Y'nin kullandığı 10 plakalı minibüste yaptıkları aramada bin paket kaçak sigara, 181 kilo kaçak tütün ve 2 bin 500 paket sigara sarmada kullanılan makoron ele geçirildi. Jandarmanın Ş.Y. ile beraber olduğu tespit ettiği Ç.Y'nin 07 plakalı aracında yaptığı aramada da 5'er kiloluk poşetler halinde 91 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen sigara, tütün ve makoronlar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.