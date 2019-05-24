Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir vatandaşın ALO 136'yı araması ile polis kaçak tütün ve sigara satan satıcıyı yakaladı.

Bigadiç'te duyarlı bir vatandaşın ALO 136 Gümrük, Muhafaza Kaçakçılık ihbar hattına yaptığı arama sonucu Polis ekipleri kıyılmış kaçak tütün ve makaron içine basılmış sigara satan araca operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Alo 136 kaçakçılık ihbar hattını arayan bir kişi 10 plaka sayılı araç ile İ.D.'nin paketlenmiş kıyılmış tütün sattığını bildirmesi üzerine polis Bigadiç ilçesinde bulunan adresi ve aracına operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 20 kilo 505 gram kıyılmış tütün ve bin 577 adet makaron içine basılmış satışa hazır sigara ele geçirildi. Kaçak tütün satan İ.D. Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek soruşturmaya başlandığı ve ele geçirilen açık kıyılmış tütün ile ilgili olarak İ.D.'ye 4733 sayılı kanun uyarınca 522 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.