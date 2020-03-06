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Bigadiç'te kaçak tütün operasyonu

Jandarma ekipleri Bigadiç’de kaçak tütün satan sahsın aracına operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri Bigadiç'de kaçak tütün satan sahsın aracına operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri araç içinde 190 kilo açık tütün ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak sarmalık tütün ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde kaçak tütün ticareti yapan M.Z.Ç. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada; 190 kilo açık sarmalık tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilirken ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıdı.

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