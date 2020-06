Bigadiç'te leylekler baş tacı oldu

Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, mart ayında ilçeye gelen leylekler baş tacı oldu. Genellikle elektrik direkleri üzerine yuva yapan leyleklere bütün vatandaşlar sahip çıkarken, Belediye Başkanı İsmail Avcu, leylek sesleri ile uyanıp leylek sesleri ile uyumanın mutluluğuna yaşadıklarını söyledi.

Bigadiç'te her yıl Mart ayında gelip Eylül Ekim aylarında giden leylekler baş tacı oldu. Leyleklerin yuva yapmaları için her türlü ortam sağlanırken, Belediye önünde işi biten elektrik direği de üzerinde leylek yuvası olduğu için yıkılmadı. Kullanılmayan direğin üzerindeki yuvada da 5 leylek yavrusu uçma aşamasına geldi. Belediye Başkanı İsmail Avcu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Çolakoğlu. herkesin leyleklere sahip çıktığını söylediler. Leylekleri çok sevdiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan ilçemizde biz bu leyleklerin ilçemize her zaman gelmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok sayıda leyleğimiz var. Leylek sesi ile kalkıyoruz. Leylek sesi ile yatıyoruz diyebiliriz. Bunlarla ilgili olarak münhal olan yerlere, leyleklerin yuva yapacakları ortamı hazırlıyoruz. Kullanılmayan elektrik direğini, üzerinde leylek yuvası olduğu için yıkılmadı. Leyleklere yuva yapacakları ortamı sağlayarak, onların sağlıklı bir şekilde buraya dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Bigadiç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Çolakoğlu de, “Leyleklerimiz var bizim, Mart ayında gelirler. Bu yavrular burada oldu. Bu sene 5 tane leyleğimiz var. Bu direği de devletimiz leylekler için bıraktı. Çarşı esnafımız da bunlara sahip çıkıyor. Bizde mesaimizi leyleklere bakarak geçiriyoruz. Çok doğal bir güzellik. Anaç leylek babaç leylek bunlara mama getiriyor. Bizde bunlara bakarak insanlık duygumuz ve hayvan sevgimiz artıyor. Bu direk hiçbir işe yaramamasına rağmen leyleklerin hatırı için yıkılmadı. Bizde tüm Bigadiç esnafı olarak onlara sahip çıkıyoruz” dedi.