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Bigadiç'te muhtardan örnek davranış

Bigadiç’te Muhtar ücretini ödeyerek köy öğrencileri için internet getirtti.

Bigadiç'te Muhtar ücretini ödeyerek köy öğrencileri için internet getirtti. Hacıömerderesi Mahallesi Muhtarı Ercan Kartal, evinde internet olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimden faydalanabilmesi için ücretini kendi cebinden ödeyerek köye internet bağlatıp, köyü adeta okula dönüştürdü.


Öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim almalarını sağlayan Muhtar Kartal, interneti herkese şifresiz açarak muhtarlık binasına gelemeyen öğrencileri de yükselticilerle evlerinde eğitim görmelerini sağlıyor.


Hacıömerderesi Mahallesi Muhtarı Ercan Kartal, ''Kimseden hiç bir ücret talep etmiyorum, internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum'' dedi.


Uzaktan eğitimlerini muhtarlık binasında ve evlerinde yapan öğrenciler ise, "Muhtarımıza teşekkür ederiz, hem muhtarlık binasında hem de evlerimizde ücret ödemeden internete girip derslerimize çalışıyoruz'' dediler.

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