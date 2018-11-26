Bigadiç'te pedallar sağlık için çevrildi

Vatandaşları teşvik etmek maksadıyla oluşturmak amacıyla Bigadiç Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bisiklet turu düzenlendi. Bigadiç'te bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı hayata dikkat çekmek için düzenlenen turda vatandaşlara yüzlerce bisiklet dağıtıldı. Bisiklet turuna Bigadiç halkının ilgisi büyüktü. Bisikletseverler pedal çevirirken hem eğlendi, hem de sporla sağlıklarına yatırım yapmanın keyfini yaşadı.

'Sağlıklı hayat' bisiklet turuna Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, STK'lar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.