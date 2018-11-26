İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bigadiç'te pedallar sağlık için çevrildi

Bigadiç Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yüzlerce bisiklet dağıtıldı.


Vatandaşları teşvik etmek maksadıyla oluşturmak amacıyla Bigadiç Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda bisiklet turu düzenlendi. Bigadiç'te bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı hayata dikkat çekmek için düzenlenen turda vatandaşlara yüzlerce bisiklet dağıtıldı. Bisiklet turuna Bigadiç halkının ilgisi büyüktü. Bisikletseverler pedal çevirirken hem eğlendi, hem de sporla sağlıklarına yatırım yapmanın keyfini yaşadı.


'Sağlıklı hayat' bisiklet turuna Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, STK'lar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.